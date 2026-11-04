La sfida dell’America al potere degli oligarchi: sei lezioni dal voto di midterm

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I Democratici non si sono inchiodati a formule immobili: sono stati una grande tenda, elastica e capace di accogliere. I cittadini ordinari hanno stravinto sui ricconi. Una pausa nell’ubriacatura della diseguaglianza e nella demolizione dello Stato. Alcuni lo chiamano «sogno socialista», ma è una volontà democratica di chi vuole restare libero

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