La sfida dell’America al potere degli oligarchi: sei lezioni dal voto di midterm

I Democratici non si sono inchiodati a formule immobili: sono stati una grande tenda, elastica e capace di accogliere. I cittadini ordinari hanno stravinto sui ricconi. Una pausa nell’ubriacatura della diseguaglianza e nella demolizione dello Stato. Alcuni lo chiamano «sogno socialista», ma è una volontà democratica di chi vuole restare libero
«Di’ dunque, puoi vedere nella luce del primo mattino quel che, fieri, salutammo all’ultimo bagliore del crepuscolo...?», citando l’inno americano. Un po' di patriottismo non guasta, alla luce del primo mattino della sconfitta del monarca in erba. Titola oggi il New York Times: “The American People have repudiated Trump”. “Ripudio” è il verbo giusto, perché è stato Donald Trump a mettersi sul piatto, a gettarsi nell’arena come se le elezioni di metà mandato fossero roba sua. E così è stato, ma a