Sanders ci aveva visto giusto

La sfida dell’America al potere degli oligarchi: sei lezioni dal voto di midterm

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
04 novembre 2026 • 14:02
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I Democratici non si sono inchiodati a formule immobili: sono stati una grande tenda, elastica e capace di accogliere. I cittadini ordinari hanno stravinto sui ricconi. Una pausa nell’ubriacatura della diseguaglianza e nella demolizione dello Stato. Alcuni lo chiamano «sogno socialista», ma è una volontà democratica di chi vuole restare libero

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«Di’ dunque, puoi vedere nella luce del primo mattino quel che, fieri, salutammo all’ultimo bagliore del crepuscolo...?», citando l’inno americano. Un po' di patriottismo non guasta, alla luce del primo mattino della sconfitta del monarca in erba. Titola oggi il New York Times: “The American People have repudiated Trump”. “Ripudio” è il verbo giusto, perché è stato Donald Trump a mettersi sul piatto, a gettarsi nell’arena come se le elezioni di metà mandato fossero roba sua. E così è stato, ma a

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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