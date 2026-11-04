Le midterm dimostrano che la sinistra radicale vince quando rimette al centro la vita delle persone

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La comunicazione di Mamdani ha funzionato perché aveva qualcosa da comunicare e qualcuno con cui discuterne. In Minnesota Peggy Flanagan conquista il Senato, prima donna nativa americana a riuscirci. In Michigan vince Abdul El-Sayed, primo senatore musulmano. Sono risultati politici che allargano anche il confine di chi viene riconosciuto come legittimo rappresentante del Paese

Donald Trump perde. I democratici riconquistano Camera e Senato e dentro questa vittoria avanza una sinistra che fino a qualche anno fa molti commentatori dichiaravano incompatibile con posizioni di governo: «Troppo radicale», dicevano. Troppo sociale, troppo distante dal famoso centro. Poi si vota e scopriamo che il centro della vita delle persone è pagare l’affitto, curarsi, crescere un figlio senza precipitare nella povertà. Invece è lì che una parte del progressismo americano ha lavorato e h