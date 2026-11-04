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Le midterm dimostrano che la sinistra radicale vince quando rimette al centro la vita delle persone

Mila Spicola
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04 novembre 2026 • 15:11
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La comunicazione di Mamdani ha funzionato perché aveva qualcosa da comunicare e qualcuno con cui discuterne. In Minnesota Peggy Flanagan conquista il Senato, prima donna nativa americana a riuscirci. In Michigan vince Abdul El-Sayed, primo senatore musulmano. Sono risultati politici che allargano anche il confine di chi viene riconosciuto come legittimo rappresentante del Paese

Donald Trump perde. I democratici riconquistano Camera e Senato e dentro questa vittoria avanza una sinistra che fino a qualche anno fa molti commentatori dichiaravano incompatibile con posizioni di governo: «Troppo radicale», dicevano. Troppo sociale, troppo distante dal famoso centro. Poi si vota e scopriamo che il centro della vita delle persone è pagare l’affitto, curarsi, crescere un figlio senza precipitare nella povertà. Invece è lì che una parte del progressismo americano ha lavorato e h

Mila Spicola
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Laureata in Architettura e già ricercatrice precaria in Storia dell’Architettura alla Sapienza di Roma, è specialista in Restauro dei Monumenti ed esperta di Conservazione e Valorizzazione dei Beni culturali. Nel luglio 2007 sceglie di entrare nella scuola pubblica come docente di ruolo in una scuola media di periferia a Palermo. Oggi è funzionaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Autrice del saggio La scuola s’è rotta (Einaudi, 2010), dal 2010 collabora con L’Unità ed è stata curatrice del blog “La ricreazione non aspetta”. Ha svolto attività di consulenza tecnica per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contribuendo in particolare alle politiche educative di genere, al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti. È stata dirigente nazionale del Partito Democratico fino al 2018, oggi militante. Attivista nei movimenti femministi e studiosa di politiche scolastiche e di genere, concentra la propria ricerca sui nessi tra educazione, giustizia sociale e pari opportunità.

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