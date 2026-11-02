Un voto cruciale che può fermare Donald il tiranno

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Queste elezioni di metà mandato, che si tengono oggi, hanno un peso ancora maggiore rispetto alle elezioni presidenziali, sia quelle del 2024 sia quelle del 2028. Ma oggi, con Donald Trump II che si atteggia a monarca, la struttura federale si rivela il più formidabile ostacolo: nessuna azione golpista potrebbe tenere sotto controllo cinquanta Stati in un istante. Una contesa nella quale il vero pericolo viene dai cosiddetti moderati

Oggi i cittadini degli Stati Uniti voteranno per il rinnovo parziale delle due camere, con il potere di cambiare la maggioranza che sostiene la Casa Bianca. Si chiamano elezioni di metà mandato perché si svolgono esattamente a due anni dall'elezione presidenziale. I padri fondatori che le pensarono avevano la fobia della tirannia: erano ben consapevoli dell’uso perverso delle elezioni, e ancora prima dei limiti dell’ordine repubblicano romano (Cesare, che passò il Rubicone, li disturbava) e di q