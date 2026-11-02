il commento

Un voto cruciale che può fermare Donald il tiranno

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
02 novembre 2026 • 20:40
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Queste elezioni di metà mandato, che si tengono oggi, hanno un peso ancora maggiore rispetto alle elezioni presidenziali, sia quelle del 2024 sia quelle del 2028. Ma oggi, con Donald Trump II che si atteggia a monarca, la struttura federale si rivela il più formidabile ostacolo: nessuna azione golpista potrebbe tenere sotto controllo cinquanta Stati in un istante. Una contesa nella quale il vero pericolo viene dai cosiddetti moderati

Oggi i cittadini degli Stati Uniti voteranno per il rinnovo parziale delle due camere, con il potere di cambiare la maggioranza che sostiene la Casa Bianca. Si chiamano elezioni di metà mandato perché si svolgono esattamente a due anni dall'elezione presidenziale. I padri fondatori che le pensarono avevano la fobia della tirannia: erano ben consapevoli dell’uso perverso delle elezioni, e ancora prima dei limiti dell’ordine repubblicano romano (Cesare, che passò il Rubicone, li disturbava) e di q

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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