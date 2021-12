Dopo due anni di pandemia il nostro senso dello stile è imbruttito da mesi di tute slabbrate, ciabatte infeltrite e scarsa igiene personale. Ecco dunque quali sono i must have 2022

Dopo due anni di pandemia il nostro senso dello stile si trova distrutto, imbruttito da mesi di tute slabbrate, ciabatte infeltrite e scarsa igiene personale. Ma non bisogna abbattersi, soprattutto perché siamo italiani e, come ci ricorda House of Gucci, viviamo di moda, trash e omicidi familiari.

Quindi avvicinandosi l’arrivo del nuovo anno è doveroso stilare l’elenco degli immancabili, i must have del 2022, che demarcano la differenza tra chi è cool e al passo con i tempi e chi è, ormai, irrimediabilmente fuori moda. Ecco i must have 2022.

Tampone Exclusive

Se un tempo il vero privilegio era riuscire ad ottenere un tavolo senza attese in un noto ristorante stellato, oggi, con il totale collasso del sistema tamponi, il vero status symbol è riuscire ad avere un tampone senza fare 15 ore di fila davanti a una farmacia.

In questo caso il non plus ultra dell’eleganza è disporre di una propria “tamponeria” di fiducia. Un servizio riservato a clienti top, che con una semplice chiamata possono far arrivare subito a casa propria un tamponatore professionista che, alla modica cifra di 600 euro, ti fa un rapido, un molecolare, un massaggio cervicale e ti prepara pure la colazione con spremuta fresca. D’altra parte, si sa, il fulcro del lusso è il customer care.

Booster vip pass

La terza dose di vaccino, meglio detta “booster”, è ormai immancabile per chiunque voglia partecipare ad eventi mondani e concorrere all’oscar come best fan del scienza 2022.

Durante cene, riunioni o aperitivi ci si potrà vantare del proprio comportamento responsabilmente virtuoso facendo sottilmente notare che ci si è affrettati a fare la terza dose ben prima dello scadere dei termini per il richiamo.

Il tocco chic definitivo sarebbe far intendere che, grazie ai vostri contatti nel jet set internazionale – soprattutto israeliano – avete già fatto anche la quarta dose, esclusivamente riservata solo alle Very important people, e siete già in lista per la quinta, grazie alle quale riceverete un set di pentole in omaggio e un ciondolo di Cartier, a forma di vaccino.

Pubblic relations con Omicron

La variante Omicron è sicuramente il personaggio più in vista dell’anno. Dopo che anche i Ferragnez lo hanno avuto ospite per Natale, fare conoscenza di questo personaggio è immancabile per qualsiasi persona che non si voglia sentire esclusa dalla moda del momento. Nonostante la fama sembra però che Omicron non sia un soggetto particolarmente schivo ma che, anzi, ami farsi vedere in giro. Lo si potrebbe definire “l’anima della festa”. E infatti vi basterà andare a una festa qualsiasi per incontrarlo.

Moralizzare il web

Tra le mode 2022 sicuramente continuerà a trionfare un trend già noto nell’anno che sta per finire: le polemiche online. Durante questi momenti è fondamentale poter esprimere la propria opinione con superiorità spiegando agli altri perché le loro, di opinioni, siano sbagliate e facendoli sentire ridicoli, inadeguati e assolutamente obsoleti – cioè dei boomer.

Fondamentale, per ergersi a paladini della giustizia social, far parte di un gruppo emarginalizzato, e accusare gli altri di discriminazione. Se siete sempre stati discriminati nella vita il 2022 potrebbe essere l’anno della vostra ribalta, il momento in cui finalmente potrete far valere le vostre ragioni, solo rigorosamente sui social, perché nella vita reale, comunque, non cambierà niente.

Sostenere la sostenibilità

Sostenibilità è la parola chiave, quella che vi aprirà le porte del mondo che conta. Necessario adeguarsi il prima possibile a questa tendenza, bandendo dal proprio guardaroba i capi fast fashion, cioè quelli carini ma che costano poco, e dal proprio frigo prodotti non etici e confezionati nella plastica, cioè il 99 per cento di quello che si trova nei supermercati.

Poco importa se un pantalone di tuta vi verrà a costare 500 euro e se dovrete ipotecare la vostra proprietà per comprare broccoli biologici portati a casa vostra direttamente dal contadino che li ha coltivati, il quale ha raggiunto la vostra abitazione rigorosamente a piedi per non consumare benzina.

Tendenziale sfiducia nei confronti dell’umanità

L’ottimismo è fuori moda almeno dal 2001 ma, negli ultimi due anni, oltre al dilagante cinismo, si è instillata nella nostra scala di valori qualcosa di più profondo, più urticante e decisamente più definitivo: la totale sfiducia nei confronti dell’umanità.

È chiaro che dopo aver visto, da un lato, persone che si sono fatte clisteri con la candeggina contro il Covid, e dall’altro, un trittico di virologi che canta canzoni natalizie con brutte rime a sfondo vaccinale, nessun essere normodotato possa più nutrire alcuna fiducia verso le capacità di farcela di questa specie.

Possiamo concludere quindi che l’oggetto più desiderabile e cool del 2022 sia questa nuova forma di rassegnazione nei confronti dell’umanità e di gioiosa attesa dell’estinzione. Basterà vestirvi di questa e sarete subito alla moda, scintillanti, abbaglianti, radiosi, quasi quanto un meteorite.

