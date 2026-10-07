il commento

Perché abbiamo bisogno di Naza per ricordarci dell’orrore di Gaza

Michela Ponzani
07 ottobre 2026 • 19:59
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E siamo di nuovo tutti lì: sconvolti, attoniti e indignati, come se Gaza fosse cominciata ieri. Ottanta minuti di film e le nostre coscienze sono di nuovo scosse. Ma avevamo bisogno di questo per accorgerci dell'orrore? Al tempo stesso: in tutto ciò, rimane il fatto non possiamo trasformare un popolo in un imputato

Povero il paese che ha bisogno di madonne pellegrine. Archiviata la noia estiva e ripresa la stagione mediatica, l’indignazione a intermittenza del civilizzato Occidente torna a popolare le nostre giornate con il film Naza. E siamo di nuovo tutti lì: sconvolti, attoniti e indignati, come se Gaza fosse cominciata ieri. Ottanta minuti di film e le nostre coscienze sono di nuovo scosse. Ma avevamo bisogno di questo per accorgerci dell’orrore? Che fine aveva fatto la nostra indignazione di fronte ai

Michela Ponzani
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Michela Ponzani

Michela Ponzani (Roma 1978) insegna Storia contemporanea all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali per Rai Storia, è stata borsista della Fondazione Luigi Einaudi di Torino e consulente dell'Archivio storico del Senato della Repubblica. Già Visiting Fellow presso il Remarque Institute della New York University, ha fatto parte del gruppo di ricerca della Commissione storica bilaterale italo-tedesca. Fra le sue pubblicazioni: Figli del nemico. Le relazioni d'amore in tempo di guerra 1943-48 (Laterza 2015) Donne di Roma. La lunga strada dell'emancipazione femminile nella città eterna (Rizzoli 2017). Per Einaudi ha pubblicato, con Rosario Bentivegna, Senza fare di necessità virtú, (2011), Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» (1940-45) (2012 e 2021) e Processo alla Resistenza. L'eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022 (2023). Attualmente conduce il programma di approfondimento culturale "Storie contemporanee.La ricerca storica in Italia" scritto e condotto da Michela Ponzani dedicato alle novità e agli approfondimenti della ricerca storica contemporanea, in onda in seconda serata su Rai Storia. Ha ideato e scritto il docufilm "Caro Presidente" prodotto da Indigo e trasmesso da Rai3 in prima serata. Un viaggio in cui piccole e grandi storie si intrecciano, lasciando spazio a emozioni, ricordi, memorie familiari e private. Il suo ultimo per Einaudi è Caro Presidente, ti scrivo. La Storia degli italiani nelle lettere al Quirinale (2024). Nel 2024 è stata insignita dell'onorificenza di Ufficiale al merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 