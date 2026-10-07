Perché abbiamo bisogno di Naza per ricordarci dell’orrore di Gaza

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E siamo di nuovo tutti lì: sconvolti, attoniti e indignati, come se Gaza fosse cominciata ieri. Ottanta minuti di film e le nostre coscienze sono di nuovo scosse. Ma avevamo bisogno di questo per accorgerci dell'orrore? Al tempo stesso: in tutto ciò, rimane il fatto non possiamo trasformare un popolo in un imputato

Povero il paese che ha bisogno di madonne pellegrine. Archiviata la noia estiva e ripresa la stagione mediatica, l’indignazione a intermittenza del civilizzato Occidente torna a popolare le nostre giornate con il film Naza. E siamo di nuovo tutti lì: sconvolti, attoniti e indignati, come se Gaza fosse cominciata ieri. Ottanta minuti di film e le nostre coscienze sono di nuovo scosse. Ma avevamo bisogno di questo per accorgerci dell’orrore? Che fine aveva fatto la nostra indignazione di fronte ai