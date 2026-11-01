Netanyahu si crede Machiavelli. Ma Israele è sempre più solo

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Nel voto emerge che regna solo l’età della forza in cui dialogare è visto come tradimento . Benjamin Netanyahu è come il Principe del Machiavelli: la forza legittima tutto. La tragedia più grande dell’Israele odierno è la quasi assoluta mancanza di empatia per la sofferenza altrui

Quasi nessuno si faceva soverchie illusioni sulle elezioni in Israele: è evidente che lo Stato ebraico vive attanagliato dalla paura e dalla convinzione che solo la forza possa risolvere l’antico conflitto con i palestinesi. L’idea dei “due Stati” viene ripetuta solo dai leader europei (non gli Usa), ma l’opinione pubblica sa che in Israele quasi nessuno li vuole. Tuttavia i risultati elettorali hanno dato un’immagine della democrazia israeliana ancora più nera di quanto previsto. Anche se la co