Il commento

Netanyahu si crede Machiavelli. Ma Israele è sempre più solo

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
01 novembre 2026 • 20:53
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Nel voto emerge che regna solo l’età della forza in cui dialogare è visto come tradimento . Benjamin Netanyahu è come il Principe del Machiavelli: la forza legittima tutto. La tragedia più grande dell’Israele odierno è la quasi assoluta mancanza di empatia per la sofferenza altrui 

Quasi nessuno si faceva soverchie illusioni sulle elezioni in Israele: è evidente che lo Stato ebraico vive attanagliato dalla paura e dalla convinzione che solo la forza possa risolvere l’antico conflitto con i palestinesi. L’idea dei “due Stati” viene ripetuta solo dai leader europei (non gli Usa), ma l’opinione pubblica sa che in Israele quasi nessuno li vuole. Tuttavia i risultati elettorali hanno dato un’immagine della democrazia israeliana ancora più nera di quanto previsto. Anche se la co

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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