Noi, loro, la nazione: la costruzione del nemico e quel tuffo nel Ventennio

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Quale era l'obiettivo delle leggi razziali del 1938? Escludere, emarginare, discriminare e progressivamente creare un vuoto sociale attorno a una minoranza, in quel caso gli italiani ebrei, trasformandoli da cittadini in un corpo estraneo alla comunità nazionale. Naturalmente, le dovute proporzioni storiche e giuridiche sono indispensabili: non è possibile sovrapporre la persecuzione antiebraica fascista alle attuali politiche sull'immigrazione. Ma è importante interrogarsi sui meccanismi e sui