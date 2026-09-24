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Noi, loro, la nazione: la costruzione del nemico e quel tuffo nel Ventennio

Daniele Susini
Daniele Susini
Daniele Susinistorico
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24 settembre 2026 • 07:00

La storia del Novecento ci mostra dove può arrivare questo processo quando la distinzione tra «noi» e «loro» diventa principio organizzatore della società

Quale era l'obiettivo delle leggi razziali del 1938? Escludere, emarginare, discriminare e progressivamente creare un vuoto sociale attorno a una minoranza, in quel caso gli italiani ebrei, trasformandoli da cittadini in un corpo estraneo alla comunità nazionale. Naturalmente, le dovute proporzioni storiche e giuridiche sono indispensabili: non è possibile sovrapporre la persecuzione antiebraica fascista alle attuali politiche sull'immigrazione. Ma è importante interrogarsi sui meccanismi e sui

Daniele Susini
Daniele Susini
Daniele Susinistorico

Storico e formatore, da oltre 20 anni organizza corsi di formazione e progetti didattici sui temi della Memoria. Ha diretto il Museo della Linea Gotica Orientale; attualmente collabora con il Memorial de la Shoah di Parigi ed è responsabile scientifico dell’Anvcg Rimini, dal 2022 è all’interno del comitato scientifico dell’associazione Liberation Route Europa. Ha scritto vari testi su shoah e resistenza, tra cui La Resistenza Ebraica in Europa ed. Donzelli. Si può contattare (danielesusini75@gmail.com) o su Instagram.

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