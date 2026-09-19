Il commento

Il “nuovo” Occidente di Mark Carney scoperchia i paradossi sovranisti

Guido Rampoldi
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19 settembre 2026 • 21:17

Svanite le illusioni dopo la guerra americana all’Iran, l’Europa è stata costretta a chiedersi se le convenisse ossequiare ancora un’idea di Occidente che Washington declinava secondo le proprie rudimentali convenienze

Non è difficile capire perché il discorso di Mark Carney abbia diviso l’europarlamento tra i tanti che lo applaudivano con entusiasmo, diremmo con un senso di liberazione, e i pochi, tra i quali diversi italiani, che non applaudivano affatto, inclusi alcuni che avevano accolto il premier canadese nell’aula di Strasburgo strillando «Usa, Usa» in omaggio a Trump, di cui Carney è la bestia nera. Occorre tornare alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, 26 febbraio scorso, due giorni prima che Usa

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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