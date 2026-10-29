Cosa offrire a chi protesta? Radicalità nelle proposte

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È in gioco l’agenda politica dei prossimi mesi e della campagna elettorale. Se resteranno al centro gli scontri, le domande sociali saranno schiacciate tra la risposta repressiva del governo e il rituale dei gruppi violenti. Il centrosinistra può spostare il confronto sulle opportunità da offrire ai giovani

Il governo si prepara a fronteggiare le piazze. Il centrosinistra dovrebbe rappresentarne le domande. Sabato migliaia di giovani hanno manifestato. In diverse città ci sono stati scontri con la polizia, ma non i saccheggi della settimana precedente. Piantedosi ha assicurato che le forze dell’ordine erano pronte a intervenire ovunque; Nordio ha proposto di ampliare le carceri minorili. L’impostazione del governo è chiara: le proteste giovanili vengono trattate come un problema di ordine pubblico,