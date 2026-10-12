Le mosse dell’opposizione davanti al declino del Paese

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Le prospettive economiche sono negative. Le ricette del governo non possono che peggiorare la situazione. Serve una grande riforma fiscale che liberi risorse da destinare a ridurre le tasse per il ceto medio e a potenziare i beni pubblici di cui oggi abbiamo bisogno. È questa l’ossatura, minima ma essenziale, di un programma realistico con cui l’Alleanza progressista può candidarsi a governare l’Italia

Quali sono le prospettive dell’economia italiana? Quali i margini di azione? Non pare che a Palazzo Chigi la gravità del quadro sia davvero percepita. E forse è bene che anche l’opposizione si chiarisca le idee in vista del programma. L’Italia ha una pressione fiscale di oltre due punti sopra la media Ue. Ma ha anche servizi pubblici sottofinanziati, dalla sanità all’istruzione (qui siamo gli ultimi di tutto il mondo avanzato). E ha il debito pubblico più alto di tutta l’Unione. I tassi di inter