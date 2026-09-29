Lezioni di umanità, il papa scomunica tutte le ultradestre

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Il pontefice non si lascia manipolare da chi utilizza le “radici cristiane” come messaggio politico-identitario. Alla domanda sull’estrema destra Prevost ha risposto: «Non si tratta di un’autentica espressione del cristianesimo. I valori del vangelo non riguardano l’odio e la divisione ma la comprensione e la compassione»

La Francia laica si riscopre figlia primogenita della chiesa. Le folle strette attorno a papa Leone a Parigi, a Lourdes e a Metz testimoniano di una realtà che spesso non si vede: la chiesa è viva anche nel paese più laico d’Europa, così come lo è altrove. Il papa non ha evitato nessun problema: l’eutanasia, l’aborto nella costituzione, gli abusi… Ma ha dato, con il suo stile sereno, pacato e fermo, un’immagine di unità della chiesa e di dialogo senza esclusioni. La direzione è quella di conferm