il commento

Europa agitata, Parigi e Madrid in subbuglio: è l’effetto delle diseguaglianze

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
06 ottobre 2026 • 17:42
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La protesta dei liceali in Francia, partita da alcune “banlieue” si è estesa in pochi giorni alla capitale e altre città. Il movimento in Spagna inonda come un fiume le strade a conferma di un disagio sociale diffuso ma anche di un appoggio al governo socialista di Sanchez

Due paesi europei, Francia e Spagna, sono in questi giorni teatro di grandi mobilitazioni, cortei, slogan, proteste per motivi che si somigliano poiché riguardano i diritti in democrazia: la scuola e i mezzi per renderla efficiente; la casa e la necessità di calmierarne i costi. La protesta dei liceali in Francia, partita da alcune banlieues, si è estesa in pochi giorni a Parigi e altre città, lamentando strutture inadeguate, insegnanti non stabili, classi strapiene, un complessivo degrado dell’

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa

Politologa, professoressa invitata al Cevipof (Sciences Po), Parigi. Collabora con la Fondazione Feltrinelli partecipando ad una linea di ricerca sulla leadership. Collabora con le riviste Italianieuropei e Critica sociale

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