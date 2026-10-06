Europa agitata, Parigi e Madrid in subbuglio: è l’effetto delle diseguaglianze

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La protesta dei liceali in Francia, partita da alcune “banlieue” si è estesa in pochi giorni alla capitale e altre città. Il movimento in Spagna inonda come un fiume le strade a conferma di un disagio sociale diffuso ma anche di un appoggio al governo socialista di Sanchez

Due paesi europei, Francia e Spagna, sono in questi giorni teatro di grandi mobilitazioni, cortei, slogan, proteste per motivi che si somigliano poiché riguardano i diritti in democrazia: la scuola e i mezzi per renderla efficiente; la casa e la necessità di calmierarne i costi. La protesta dei liceali in Francia, partita da alcune banlieues, si è estesa in pochi giorni a Parigi e altre città, lamentando strutture inadeguate, insegnanti non stabili, classi strapiene, un complessivo degrado dell’