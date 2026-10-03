Per difendere i diritti umani ci vorrebbe una “clausola Regeni”

Rompere le relazioni con l'Egitto sarebbe perfettamente inutile. Invece l’Ue potrebbe vincolare i propri aiuti al Cairo, come quelli già condivisi da Meloni due anni fa, ad una sorta di “clausola Regeni”, per la quale potrebbero accedere ai suoi finanziamenti solo stati che riconoscono la Corte penale internazionale. A quel punto l’uso massiccio della tortura andrebbe considerato “crimine contro l’umanità”
Come e quanto devono entrare in gioco i diritti umani nella politica estera di una democrazia? Alla domanda centrale a molte vicende di cui si discute si potrebbe rispondere concedendo qualcosa ad un metodo molto liberale, il consequenzialismo. Che in questo caso consiste nel giudicare l’eticità dei comportamenti dalle conseguenze che concretamente provocano piuttosto che dalla loro astratta adesione ad un principio ideale. Cosa accade se sospendiamo l’invio di armi all’Ucraina? Cosa accade se n