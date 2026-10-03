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Per difendere i diritti umani ci vorrebbe una “clausola Regeni”

Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi
03 ottobre 2026 • 20:35
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Rompere le relazioni con l'Egitto sarebbe perfettamente inutile. Invece l’Ue potrebbe vincolare i propri aiuti al Cairo, come quelli già condivisi da Meloni due anni fa, ad una sorta di “clausola Regeni”, per la quale potrebbero accedere ai suoi finanziamenti solo stati che riconoscono la Corte penale internazionale. A quel punto l’uso massiccio della tortura andrebbe considerato “crimine contro l’umanità” 

Come e quanto devono entrare in gioco i diritti umani nella politica estera di una democrazia? Alla domanda centrale a molte vicende di cui si discute si potrebbe rispondere concedendo qualcosa ad un metodo molto liberale, il consequenzialismo. Che in questo caso consiste nel giudicare l’eticità dei comportamenti dalle conseguenze che concretamente provocano piuttosto che dalla loro astratta adesione ad un principio ideale. Cosa accade se sospendiamo l’invio di armi all’Ucraina? Cosa accade se n

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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