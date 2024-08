L’impennata di consensi che la candidata ha ottenuto dopo il ritiro di Biden dalla corsa alla Casa bianca deriva in parte dal sollievo dei democratici, che ora hanno la possibilità di combattere, ma riflette anche una diffusa ammirazione per il suo fascino, il suo curriculum e le sue qualifiche

Kamala Harris può vincere la presidenza degli Stati Uniti. Certo, Donald Trump è un candidato formidabile, la cui campagna è stata rafforzata dalla sua reazione di sfida all’attentato del 13 luglio. Ma Harris è emersa come la candidata dei democratici con una rapidità sbalorditiva dopo il ritiro del presidente Joe Biden; in pochi giorni, ha ottenuto il sostegno di un numero di delegati superiore a quello necessario per assicurarsi la nomination alla convention del partito che si terrà questo mese a Chicago.

Pochi minuti dopo che Biden si è fatto da parte, Harris ha iniziato a fare telefonate e a raccogliere finanziatori. L’apparato della campagna di Biden ha sostenuto la nuova candidata senza problemi. Nel giro di 48 ore, Harris ha raccolto 100 milioni di dollari e ha avuto accesso effettivo alla “cassa di guerra” che Biden aveva già accumulato. Uno schiacciante 70 per cento dei democratici si è espresso a favore di un’alleanza con Harris piuttosto che di una competizione aperta. I sondaggi mostrano che Harris e Trump sono praticamente in parità e che Harris ha rapidamente colmato il crescente vantaggio che Trump aveva acquisito su Biden.

Questa impennata di consensi per Harris deriva in parte dal sollievo dei democratici, che ora hanno la possibilità di combattere, ma riflette anche una diffusa ammirazione per il suo fascino, il suo curriculum e le sue qualifiche. Con una madre indiana, un padre giamaicano e un marito ebreo, le credenziali multiculturali di Harris la aiuteranno a suscitare entusiasmo tra gli elettori più giovani e progressisti, e tra i non bianchi – gruppi che Biden ha faticato a raggiungere. Si impegna a fondo su questioni nazionali che sono prioritarie per questi pezzi dell’elettorato, tra cui l’equità razziale e di genere, i diritti riproduttivi, l’immigrazione e il cambiamento climatico.

La posizione di Harris sulla guerra di Gaza piace anche ai progressisti. A marzo ha chiesto «un cessate il fuoco immediato» e ha detto a Benjamin Netanyahu che «non rimarrà in silenzio» sulle sofferenze dei palestinesi.

Una centrista pragmatica

Trump ha etichettato Harris come una «persona di sinistra radicale», ma lei è in realtà una centrista pragmatica. Durante la sua candidatura alle presidenziali del 2020, Harris ha virato verso il campo progressista su alcune questioni – in particolare sul cambiamento climatico. Ma nel corso della sua carriera si è generalmente allineata con i moderati del suo partito.

Come procuratore in California, ha affrontato le critiche della sinistra per l’eccessiva severità nei confronti del crimine. Come senatrice degli Stati Uniti e ora come vicepresidente, le sue opinioni sulla maggior parte delle questioni sono state ampiamente in linea con le politiche centriste perseguite da Biden. Sul fronte economico, queste politiche hanno contribuito a una solida ripresa post-pandemia.

Secondo Trump, Harris è la “barbona” responsabile dell’afflusso di migranti attraverso il confine meridionale mentre era vicepresidente. L’amministrazione di Biden ha ammesso di aver lottato per ridurre l’immigrazione illegale. Ma Harris non era lo “zar delle frontiere” come i repubblicani vogliono far credere. Il suo ruolo principale è stato quello di guidare gli sforzi dell’amministrazione per affrontare le cause profonde dei flussi di migranti, combattendo la corruzione e migliorando le opportunità economiche nel cosiddetto Triangolo del Nord dell’America Centrale – El Salvador, Guatemala e Honduras.

Tali sforzi richiedono anni per dare i loro frutti. Nel frattempo, Harris ha lanciato un messaggio duro. «Non venite», ha avvertito i guatemaltechi nel 2021, aggiungendo: «Se venite al nostro confine, sarete respinti».

Dopo che a giugno i repubblicani – su sollecitazione di Trump – hanno affossato un’ambiziosa legge bipartisan di riforma dell’immigrazione, Biden ha emesso un ordine esecutivo per reprimere gli attraversamenti illegali del confine. L’aiuto delle autorità messicane e l’introduzione di un’app che consente ai richiedenti asilo in Messico di fissare un appuntamento in un porto d’ingresso degli Stati Uniti hanno contribuito ad arginare il flusso. Queste politiche – che non sono certo opera di una sinistra radicale – hanno ridotto gli attraversamenti non autorizzati della frontiera a un livello inferiore rispetto a quello del primo mandato presidenziale di Trump, terminato nel 2021.

Il centrismo pragmatico di Harris dovrebbe ampliare il suo appeal tra i moderati degli Stati in bilico – Arizona, Georgia, Nevada, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin – che probabilmente determineranno il risultato di novembre. Trump aveva già difficoltà a raccogliere consensi tra gli indipendenti e i repubblicani moderati, e si è complicato la vita scegliendo il senatore americano J.D. Vance come compagno di corsa.

Scegliendo Vance, Trump ha raddoppiato l’energia della sua base – i bianchi senza istruzione universitaria, che rappresentano poco più del 40 per cento dell’elettorato. Ma Trump non può vincere solo radunando questa base consistente, ed è per questo che potrebbe pentirsi di aver scelto un compagno di corsa che non riesce ad ampliare l’appeal elettorale del partito repubblicano. Inoltre, l’Ohio è già uno stato repubblicano affidabile, quindi la scelta di un senatore dell’Ohio non contribuisce a migliorare le prospettive di Trump.

Negli swing states

Collocandosi al centro della politica, Harris ha l’opportunità cruciale di conquistare gli elettori moderati degli swing-state. A tal fine, è probabile che scelga come compagno di corsa un politico di spicco degli swing-state. Inoltre, Harris dovrebbe essere in grado di conquistare gli elettori moderati delle comunità suburbane, molti dei quali hanno difficoltà a tollerare le posizioni repubblicane sui diritti all’aborto, così come il passato sordido, la retorica cruda e i problemi legali cronici di Trump.

Harris ha l’esperienza necessaria per prevalere. Il suo background di procuratore dovrebbe servirle bene quando si troverà a discutere con un condannato che ha cercato di ribaltare le elezioni del 2020 senza uno straccio di prova a sostegno. E mentre la maggior parte dei presidenti recenti, tra cui Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump, sono entrati in carica senza alcuna esperienza significativa nella politica estera degli Stati Uniti, Harris ha trascorso quasi quattro anni beneficiando della guida di Biden, uno dei più esperti statisti americani.

Harris ha incontrato oltre 100 leader mondiali e ha viaggiato praticamente in ogni angolo del mondo. È stata in prima linea nell’affrontare le sfide emergenti, tra cui la sicurezza dell’intelligenza artificiale e la strategia statunitense per le attività commerciali e di sicurezza nazionale nello spazio. Il ruolo di vicepresidente le ha dato anche l’opportunità di padroneggiare il processo di elaborazione delle politiche, un vantaggio notevole alla luce del caos che ha caratterizzato la Casa Bianca di Trump.

Ora che è sotto i riflettori, Harris si sta effettivamente ripresentando a molti americani. Le sue recenti apparizioni in pubblico hanno un aspetto più naturale, cosa di cui ha bisogno per stabilire un legame autentico con l’elettorato e costruire sull’entusiasmo e lo slancio che si sono così rapidamente materializzati.

Harris e Trump sono in una situazione di parità, e la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Biden l’ha detto chiaramente il 24 luglio nel suo discorso dello Studio Ovale: «La possibilità di mantenere la nostra Repubblica è ora nelle vostre mani». Harris è la persona giusta al momento giusto per raggiungere questo obiettivo.

