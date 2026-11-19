Ma che sorpresa, l’Europa non è presente all’incontro dei tre grandi a Shenzhen! Veramente sorprendente, vista la quota di Pil e di commercio mondiale in vertiginoso, la dinamicità delle imprese tecnologiche, l’innovazione in tanti campi del sapere, il primato delle università, la forza di dissuasione… No, la realtà è diversa. Inutile riprendere la lista dei tanti dati che mostrano il regresso del continente, vecchio ormai su tanti versanti. Dalla fine degli anni Novanta abbiamo perso la sfid
Perché l’Unione europea conta sempre meno nel mondo
19 novembre 2026 • 21:21Aggiornato, 19 novembre 2026 • 21:22