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Ma che sorpresa, l’Europa non è presente all’incontro dei tre grandi a Shenzhen! Veramente sorprendente, vista la quota di Pil e di commercio mondiale in vertiginoso, la dinamicità delle imprese tecnologiche, l’innovazione in tanti campi del sapere, il primato delle università, la forza di dissuasione… No, la realtà è diversa. Inutile riprendere la lista dei tanti dati che mostrano il regresso del continente, vecchio ormai su tanti versanti. Dalla fine degli anni Novanta abbiamo perso la sfid