Le piazze fluide di un movimento senza leadership

Nel documento affiora una voce dotata di un repertorio concettuale tutt’altro che primitivo o improvvisato. Due aspetti rivelano una ferma volontà di innovazione politica. Ecco quali e perché
I più clamorosi abbagli, nel campo della storia, derivano dall’impiego di categorie usurate per interpretare le trasformazioni del presente. Così, nei giorni che hanno fatto seguito alle mobilitazioni del Movimento 17 ottobre, una narrazione diffusa ha consegnato i suoi esponenti, soprattutto i più giovani, all’immagine di un deserto culturale: scapestrati del tutto privi di cultura politica, persino degli strumenti minimali per comprendere il senso delle proprie azioni. Eppure, prima di emetter