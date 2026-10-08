l’analisi

Bocciati alle urne promossi in Parlamento, la truffa del premio

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo
08 ottobre 2026 • 20:27
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Con la nuova legge ci sarà un premio di deputati e senatori nominati, cui sommare i capilista eletti senza colpo o verbo (pro)ferire. In questo oltre i tre quarti dei parlamentari saranno nominati dalle segreterie dei partiti

Il diavolo fa le pentole, gli apprendisti stregoni scrivono leggi elettorali Frankenstein. E poi il mostro si sveglia. È quanto accade alla neoapprovata norma voluta da Giorgia Meloni ed eseguita dalla ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati. La caratteristica principale del sistema cervellotico concepito per tenere insieme la maggioranza è il cosiddetto premio di “governabilità”. Si tratterebbe di un premio di maggioranza (sistema “proporzionale con bonus”, come per gli infissi), ma siccome

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo

Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il dipartimento di Scienze politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: La roccia di Ventotene - Storia di un manifesto antisovranista (2025); Eleggere il presidente - Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini - Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).

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