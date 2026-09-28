Un autunno caldo: le primarie non sono la soluzione

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Chi vuole le primarie deve sapere che le divisioni verrebbero esaltate, non attenuate; anzi, proprio perché, qualunque sia l'esito, ci sarà sempre chi lo rifiuterà, questi si sentirà quasi legittimato a remare contro la stessa alleanza. La via del compromesso politico tra le parti è l’unica praticabile

Per Elly Schlein questo sarà un autunno caldo. Il suo problema non è la destra né Giorgia Meloni, che fanno molto bene il loro lavoro, anche perché tengono in mano la borsa e i mezzi di informazione. L’autunno caldo di Schlein viene dai suoi: i principali alleati e, soprattutto, le correnti interne al suo partito, tutte in moto, in vista della stesura del programma e della composizione delle liste. Le questioni rognose sono le stesse su entrambi i fronti (anche se coniugate in modo opposto) e ri