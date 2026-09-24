Quella sull’antisemitismo è una legge insidiosa

Il testo che si appresta a ottenere il via libero definitivo del Parlamento tende a restringere l’esercizio della critica che, al contrario, deve rimanere la più ampia possibile nei confronti di chiunque e di qualunque cosa
Dopo un lungo iter arriva al voto finale il contestato testo sul contrasto all’antisemitismo. Contestato per l’impianto potenzialmente liberticida di queste norme. Non è infatti un caso che sia sostenuto a spada tratta dalla destra a cui critiche e dissenso fanno venire sempre l’orticaria. Mentre non è un caso che chi è tradizionalmente più attento a garantire questi diritti sollevi una serie di fondate obiezioni. Il tutto muove dal recepimento di un testo elaborato dall’International Holocaust