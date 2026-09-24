l’analisi

Quella sull’antisemitismo è una legge insidiosa

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo
24 settembre 2026 • 20:33
Segui Domani su Google

Il testo che si appresta a ottenere il via libero definitivo del Parlamento tende a restringere l’esercizio della critica che, al contrario, deve rimanere la più ampia possibile nei confronti di chiunque e di qualunque cosa

Dopo un lungo iter arriva al voto finale il contestato testo sul contrasto all’antisemitismo. Contestato per l’impianto potenzialmente liberticida di queste norme. Non è infatti un caso che sia sostenuto a spada tratta dalla destra a cui critiche e dissenso fanno venire sempre l’orticaria. Mentre non è un caso che chi è tradizionalmente più attento a garantire questi diritti sollevi una serie di fondate obiezioni. Il tutto muove dal recepimento di un testo elaborato dall’International Holocaust

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE