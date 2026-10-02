Questione di democrazia. Per criticare il potere non si chiede il permesso

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Le big tech, la finanza globale e le nuove destre hanno deliberatamente accantonato quella grande conquista ideale con cui dal Settecento abbiamo cercato di porre limiti al potere: i diritti umani. È questo in fondo che vuol dire chiedere il permesso, per il potere: tener conto dei diritti

Il potere oggi non chiede permesso. Sono gli altri a doverlo chiedere sempre. Le big tech, la finanza globale e le nuove destre hanno deliberatamente accantonato quella grande conquista ideale con cui dal Settecento abbiamo cercato di porre limiti al potere: i diritti umani. È questo in fondo che vuol dire chiedere il permesso, per il potere: tener conto dei diritti. È questo che stanno scardinando. Prendete un algoritmo che decide chi vede cosa, chi lavora quanto, chi merita credito. O un fondo