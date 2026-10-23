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Reazione e stato d’eccezione. Chi guadagna dal disordine

Mariano Croce
Mariano Croce
Mariano Crocefilosofo
23 ottobre 2026 • 19:04
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Il rischio più serio, allora, è quello di una progressiva «legalizzazione dell’eccezione», destinata a sedimentarsi via via in una nuova normalità, nella quale i poteri eccezionali si concentrano nelle mani dell’esecutivo

Dinanzi a un malessere sociale che paralizza il paese e semina paura per le strade delle grandi città, il governo risponde con l’introduzione di nuovi reati: un’arma al contempo retriva e inefficace. E mentre nei ministeri si avanzano ipotesi di manovre riconducibili a forze ostili e a forme di guerra ibrida, affiora tra gli osservatori un dubbio ben più inquietante: possiamo davvero escludere che l’inconcludenza delle misure adottate dipenda, più che dall’incapacità delle istituzioni, da una pr

Mariano Croce
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Mariano Crocefilosofo

Mariano Croce insegna filosofia politica presso Sapienza Università di Roma

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