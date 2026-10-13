Reggio Emilia e non solo, miasmi di antisemitismo

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Un circolo vizioso soffocante. Da una parte i tentativi di contrabbandare come antisemite le denunce dei crimini di Israele (legge sull’antisemitismo e dintorni), dall’altra i miasmi di vero odio antiebraico che crescono in Europa e anche in Italia

Un circolo vizioso soffocante. Da una parte i tentativi di contrabbandare come antisemite le denunce dei crimini di Israele (legge sull’antisemitismo e dintorni), dall’altra i miasmi di vero odio antiebraico che crescono in Europa e anche in Italia. Tra i miasmi c’è la vicenda di Reggio Emilia, con la richiesta a insegnanti ebrei americani e israeliani di sottoscrivere una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano come “lasciapassare” per partecipare a un programma sull’