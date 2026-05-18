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Roberto Della Seta
Commenti
Il Pd e l’equivoco del riformismo: nessuno si senta escluso, purché sia di sinistra
18 maggio 2026 • 16:11
Europa
Le elezioni tedesche dimostreranno quanto pesa l’ambientalismo in politica
06 luglio 2021 • 14:16
Commenti
“Bella ciao” canzone di stato? No, grazie
07 giugno 2021 • 19:39
Commenti
Il giustizialismo non è stato inventato dai grillini
30 maggio 2021 • 17:31
Commenti
Se il problema diventa l’idea di “Stato ebraico”
17 maggio 2021 • 15:15