Remigrazione (e sorrisi). Il marketing dell’AfD è un rischio per l’Europa

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AfD non dice più: siete arrabbiati. Dice: potete vincere. Non evoca continuamente la catastrofe, non ha bisogno di manifesti cupi, di volti minacciosi, di un'estetica da fine del mondo.Azzurro, sorrisi, famiglie, territorio. Il radicalismo resta nel contenuto; la normalità sta nella confezione, o meglio nel modo diverso di vendere un prodotto

C'era una volta la destra euroscettica. Poi l’estrema destra scoprì il potere dei sorrisisi sui manifesti pubblicitari. E tutto fu possibile. Persino il ritorno dei neonazisti in Germania. Con il 43,8 per cento dei consensi in Sassonia-Anhalt, AfD sfiora la maggioranza assoluta e prepara il conto per rivendicare il suo diritto a governare. Com’è stato possibile? Si chiedono in molti. La Germania ha dimenticato il suo passato? Forse la domanda che dovremmo porci, è un'altra. E cioè: come ha fatto