il commento

Remigrazione (e sorrisi). Il marketing dell’AfD è un rischio per l’Europa

Michela Ponzani
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16 settembre 2026 • 20:56

AfD non dice più: siete arrabbiati. Dice: potete vincere. Non evoca continuamente la catastrofe, non ha bisogno di manifesti cupi, di volti minacciosi, di un'estetica da fine del mondo.Azzurro, sorrisi, famiglie, territorio. Il radicalismo resta nel contenuto; la normalità sta nella confezione, o meglio nel modo diverso di vendere un prodotto

C'era una volta la destra euroscettica. Poi l’estrema destra scoprì il potere dei sorrisisi sui manifesti pubblicitari. E tutto fu possibile. Persino il ritorno dei neonazisti in Germania. Con il 43,8 per cento dei consensi in Sassonia-Anhalt, AfD sfiora la maggioranza assoluta e prepara il conto per rivendicare il suo diritto a governare. Com’è stato possibile? Si chiedono in molti. La Germania ha dimenticato il suo passato? Forse la domanda che dovremmo porci, è un'altra. E cioè: come ha fatto

Michela Ponzani
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Michela Ponzani

Michela Ponzani (Roma 1978) insegna Storia contemporanea all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali per Rai Storia, è stata borsista della Fondazione Luigi Einaudi di Torino e consulente dell'Archivio storico del Senato della Repubblica. Già Visiting Fellow presso il Remarque Institute della New York University, ha fatto parte del gruppo di ricerca della Commissione storica bilaterale italo-tedesca. Fra le sue pubblicazioni: Figli del nemico. Le relazioni d'amore in tempo di guerra 1943-48 (Laterza 2015) Donne di Roma. La lunga strada dell'emancipazione femminile nella città eterna (Rizzoli 2017). Per Einaudi ha pubblicato, con Rosario Bentivegna, Senza fare di necessità virtú, (2011), Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» (1940-45) (2012 e 2021) e Processo alla Resistenza. L'eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022 (2023). Attualmente conduce il programma di approfondimento culturale "Storie contemporanee.La ricerca storica in Italia" scritto e condotto da Michela Ponzani dedicato alle novità e agli approfondimenti della ricerca storica contemporanea, in onda in seconda serata su Rai Storia. Ha ideato e scritto il docufilm "Caro Presidente" prodotto da Indigo e trasmesso da Rai3 in prima serata. Un viaggio in cui piccole e grandi storie si intrecciano, lasciando spazio a emozioni, ricordi, memorie familiari e private. Il suo ultimo per Einaudi è Caro Presidente, ti scrivo. La Storia degli italiani nelle lettere al Quirinale (2024). Nel 2024 è stata insignita dell'onorificenza di Ufficiale al merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

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