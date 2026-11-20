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L’istruzione è il bene pubblico più importante per il futuro dell’Italia. Ma è uno dei più sottovalutati e maltrattati. Fra le grandi economie occidentali, noi siamo quella in assoluto che spende meno sia per l’istruzione e l’università, sia per la ricerca, come quota del Pil. Questa situazione, che si protrae da decenni, è fra le cause principali del nostro declino, economico e demografico

Le mobilitazioni per una scuola di qualità sono una salutare boccata di democrazia. L’istruzione è il bene pubblico più importante per il futuro dell’Italia. Ma è uno dei più sottovalutati e maltrattati. Fra le grandi economie occidentali, noi siamo quella in assoluto che spende meno sia per l’istruzione e l’università, sia per la ricerca, come quota del Pil. Questa situazione, che si protrae da decenni, è fra le cause principali del nostro declino, economico e demografico. L’Italia è, ad esempi