Si può tassare chi ha di più. Ma le richieste ad aziendam sono opache e corporative

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La nostra destra vede la società come giustapposizione di corporazioni: dalle più forti alle altre. Di conseguenza, la politica fiscale non ha a riferimento la persona fisica o giuridica, secondo i capisaldi del liberalismo e della Costituzione. I provvedimenti, a dare o a prendere, sono sempre ad corpus: più potente è la corporazione, più sono contrattati con i suoi capi