La destra che vuole riscrivere la storia

Berlusconi e Dell’Utri assolti e santi subito. Come nasce una fake

Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri
Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri
Attilio Bolzoni
23 ottobre 2025 • 19:02

Cosa si nasconde dietro la campagna stampa della destra sulla sentenza della Cassazione sui soldi dati dal Cavaliere al fido Dell’Utri, che resta condannato in via definitiva per mafia. Andando avanti così fra poco manderanno in paradiso pure i fratelli Graviano che, a Milano, forse qualche conoscenza importante ce l'avevano

Stanno diventando tutti santi. Andando avanti così fra poco manderanno in paradiso pure i fratelli Graviano che, a Milano, forse qualche conoscenza importante ce l'avevano. Santo Silvio Berlusconi, santo Marcello Dell'Utri, santi tutti in un'Italia che ha una gran voglia di dimenticare e che per assecondare i suoi desideri più nascosti distorce i fatti, li piega, li sotterra. Va molto di moda assolvere e soprattutto assolversi in una stagione che vuole disperatamente cancellare il suo passato: b

Per continuare a leggere questo articolo

Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE