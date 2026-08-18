Il social freezing come meccanismo di controllo, avere figli lo fa perdere

true false

La deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha spiegato la sua scelta di ricorrere alla crioconservazione degli ovuli con il desiderio di mantenere un “controllo” sulla propria vita. Ho scritto altrove del “social freezing” in generale, delle sue motivazioni, dei suoi pro e dei suoi contro, ma qui è proprio su questa parola, non sul tema in generale, che vorrei riflettere. Quello del controllo, infatti, come ha ben spiegato Michela Marzano su Repubblica, sembra essere «diventato una delle