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Solo l’uguaglianza può salvare la democrazia

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
07 ottobre 2026 • 20:04
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Sembra un paradosso che, mentre la sofferenza sociale causata dalle disuguaglianze si fa manifesta, a trarne profitto politico siano più spesso le destre che promettono di difenderle o aggravarle. Anche in paesi, come il Brasile e la Spagna, i cui governi socialisti, pur con tutti i loro limiti, non possono essere accusati di inerzia politica o di grave cedimento alle logiche del capitale internazionale

Nelle piazze cresce la rivolta contro le disuguaglianze: in Spagna contro il diritto negato alla casa, in Francia contro quella che Christian Laval chiama la «Grande Divisione» scolastica, la frattura di classe nel sistema educativo. Nelle urne e nei sondaggi, invece, a sembrare inarrestabile è la crescita dei partiti della destra radicale, sostenitori di dottrine apertamente inegualitarie. Succede in Europa come in America Latina. Sembra un paradosso che, mentre la sofferenza sociale causata da

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

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