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De Gennaro sembra aver voluto ricondurre il proprio suicidio entro la nobile tradizione in cui la morte procurata con le proprie mani si offre al pubblico come sommo atto di testimonianza: la verità che le parole del vivo non sarebbero riuscite a dimostrare, o che, peggio, sarebbe stata screditata agli occhi di un popolo miope dai suoi demagoghi, viene attestata dal corpo che giace inerte

«Io credo solo alle storie i cui testimoni sono pronti a farsi sgozzare», scriveva Blaise Pascal nei Pensieri: colui che sacrifica la propria vita per comprovare le proprie parole ne attesta con ciò la veridicità, ponendole al di là di ogni dubbio. È in questo senso che, in quella sorta di testamento morale rivolto al pubblico, Gianni de Gennaro presentava il proprio suicidio come prova irrefutabile della sua versione dei fatti: «Un “condannato a morte” non può mentire». È come se, almeno nelle