l’analisi

Trump e Putin hanno teso una trappola a Zelensky

Guido Rampoldi
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14 novembre 2026 • 20:09
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Nelle scorse settimane il presidente Usa ha cercato di ammorbidire il presidente ucraino abbozzando un ricatto: ha limitato il raggio d’azione del sistema americano Starshield, decisivo per intercettare i missili russi che massacrano civili. Dopo alcune stragi è arrivata la proposta di Putin, convogliata dai due negoziatori americani: la guerra finirebbe, gli ucraini non vivrebbero più nell’incubo dei droni e dei razzi; ma il prezzo sarebbe pesantissimo

L’intuibile gioco di sponda tra Vladimir Putin e Donald Trump ha prodotto una trappola in cui si è tentato di far cadere Volodymyr Zelensky. Nelle scorse settimane Trump ha cercato di ammorbidire il presidente ucraino abbozzando un ricatto: ha limitato il raggio d’azione del sistema americano Starshield, decisivo per intercettare i missili russi che massacrano civili. Dopo alcune stragi è arrivata la proposta di Putin, convogliata dai due negoziatori americani: la guerra finirebbe, gli ucraini n

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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