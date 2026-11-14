Trump e Putin hanno teso una trappola a Zelensky

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Nelle scorse settimane il presidente Usa ha cercato di ammorbidire il presidente ucraino abbozzando un ricatto: ha limitato il raggio d’azione del sistema americano Starshield, decisivo per intercettare i missili russi che massacrano civili. Dopo alcune stragi è arrivata la proposta di Putin, convogliata dai due negoziatori americani: la guerra finirebbe, gli ucraini non vivrebbero più nell’incubo dei droni e dei razzi; ma il prezzo sarebbe pesantissimo

L’intuibile gioco di sponda tra Vladimir Putin e Donald Trump ha prodotto una trappola in cui si è tentato di far cadere Volodymyr Zelensky. Nelle scorse settimane Trump ha cercato di ammorbidire il presidente ucraino abbozzando un ricatto: ha limitato il raggio d’azione del sistema americano Starshield, decisivo per intercettare i missili russi che massacrano civili. Dopo alcune stragi è arrivata la proposta di Putin, convogliata dai due negoziatori americani: la guerra finirebbe, gli ucraini n