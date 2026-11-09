Quelli che riducono le midterm a un gioco di marionette

Destano i talk show nostrani, i giornali e i social che commentano i risultati di midterm. Testate che come schiacciasassi riducono il nuovo a una poltiglia incolore, con spruzzate di razzismo e di folklore. E fingono di non rendersi conto della portata straordinaria di queste elezioni. E invece è una storia che parte da lontano, ossia da Bernie Sanders, per approdare ai Mamdani, che ha completato il salto dall’identità ad una politica universale
Il giornalista Antonio Gramsci raccontava su Avanti!, nel 1917, delle «tirate d’occasione dei giornali», della loro «flaccidità melensa» e dell’«impotenza» di un pensiero che non comprendeva la gestazione di una nuova volontà etica e politica. Il riferimento era alla rivoluzione russa di febbraio. Con tutta l’enorme differenza del caso, lo stesso sconcerto destano i talk show, i giornali e i social che commentano le elezioni di metà mandato. Che come schiacciasassi, riducono il nuovo a una polti