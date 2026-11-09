il commento

Quelli che riducono le midterm a un gioco di marionette

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
09 novembre 2026 • 20:44
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Destano i talk show nostrani, i giornali e i social che commentano i risultati di midterm. Testate che come schiacciasassi riducono il nuovo a una poltiglia incolore, con spruzzate di razzismo e di folklore. E fingono di non rendersi conto della portata straordinaria di queste elezioni. E invece è una storia che parte da lontano, ossia da Bernie Sanders, per approdare ai Mamdani, che ha completato il salto dall’identità ad una politica universale

Il giornalista Antonio Gramsci raccontava su Avanti!, nel 1917, delle «tirate d’occasione dei giornali», della loro «flaccidità melensa» e dell’«impotenza» di un pensiero che non comprendeva la gestazione di una nuova volontà etica e politica. Il riferimento era alla rivoluzione russa di febbraio. Con tutta l’enorme differenza del caso, lo stesso sconcerto destano i talk show, i giornali e i social che commentano le elezioni di metà mandato. Che come schiacciasassi, riducono il nuovo a una polti

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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