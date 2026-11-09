Quelli che riducono le midterm a un gioco di marionette

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Destano i talk show nostrani, i giornali e i social che commentano i risultati di midterm. Testate che come schiacciasassi riducono il nuovo a una poltiglia incolore, con spruzzate di razzismo e di folklore. E fingono di non rendersi conto della portata straordinaria di queste elezioni. E invece è una storia che parte da lontano, ossia da Bernie Sanders, per approdare ai Mamdani, che ha completato il salto dall’identità ad una politica universale