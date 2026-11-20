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Sette negoziatori al posto di uno per trattare la pace? Ebbene, la vera prova non sarà conquistare un posto al tavolo, ma incidere sui rapporti di forza che determineranno l'esito del conflitto. Finora, nonostante divisioni e veti, l’Unione ha dimostrato una tenuta superiore alle aspettative. Preservarla sarà più importante della composizione della delegazione europea

La decisione dei leader europei di affidare la rappresentanza nei negoziati sull’Ucraina ai consiglieri per la sicurezza nazionale dei cinque paesi dell’E5 – Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito – e a due alti funzionari del Consiglio europeo e della Commissione non è solo una scelta organizzativa. Rivela una trasformazione della politica estera europea, accelerata dalle crisi recenti, che si manifesta in tre tendenze. La prima è il protagonismo dei capi di Stato e di governo nella g