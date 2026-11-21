Putin non sa come chiudere il disastro ucraino, continua a sperare in Trump e nella stanchezza degli europei: il problema è che le soluzioni immaginate, ossia la spartizione, non risolverebbero nulla. Non va diversamente nella crisi israelo-palestinese: nessuno vuole governare con i paesi arabi e Netanyahu spera in un nuovo attacco contro l’Iran. Lo scenario è cupissimo
Sì, njet, forse. Tra ballon d’essai, indiscrezioni, smentite, sussurri, alla fine si comincia a intuire sia il cammino tortuoso che attende le tre grandi crisi in corso sia la fragilità di un contesto internazionale che un’azione militare maldestra o un attentato furbo potrebbero mandare in frantumi. In fondo ad ogni percorso non s’intravede la pace. Ma almeno vediamo affiorare le intenzioni reali dei protagonisti. Americani e russi concordano sulla soluzione della guerra in Ucraina attraverso u