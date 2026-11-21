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Putin non sa come chiudere il disastro ucraino, continua a sperare in Trump e nella stanchezza degli europei: il problema è che le soluzioni immaginate, ossia la spartizione, non risolverebbero nulla. Non va diversamente nella crisi israelo-palestinese: nessuno vuole governare con i paesi arabi e Netanyahu spera in un nuovo attacco contro l’Iran. Lo scenario è cupissimo