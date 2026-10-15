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Un candidato fake contro il premierato surrettizio

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo
15 ottobre 2026 • 19:49
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La nuova legge elettorale mette in discussione le prerogative del capo dello stato obbligando le coalizioni a «suggerire» un candidato premier. Le opposizioni devono fare una mossa per difendere il ruolo di Sergio Mattarella

La nuova legge elettorale prescrive che le liste in competizione indichino un nome «come proposta per l’incarico di presidente del Consiglio dei ministri». Si tratta in sostanza di un suggerimento, obbligatorio, da indirizzare al presidente della Repubblica. Ora, dei suggerimenti, come noto, ognuno ne fa ciò vuole. E quanto più uno è indipendente e autorevole, tanto meglio sa come comportarsi. Il problema è che in questo caso il suggerimento avrebbe la forza e la legittimità di milioni di voti.

Piero Ignazi
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Piero Ignazipolitologo

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

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