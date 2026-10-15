Una manovra pensata per chi sta bene e per la maggioranza

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Un Paese che non cresce da troppo tempo avrebbe bisogno di ben altre e chiare scelte: più giustizia fiscale, più investimenti, meno mance. Una manovra che dica dove vuole andare l’Italia nei prossimi dieci anni

Questa è una manovra per chi sta meglio. E che non serve a rilanciare l’economia. Tradisce una scelta di classe, e di campo elettorale, sganciata da ogni idea coerente sul futuro dell’Italia. Sul fisco, il piatto forte è l’estensione dell’aliquota marginale del 33 per cento, da 50 a 60mila euro. Un taglio, di ben dieci punti, che fa risparmiare chi guadagna di più, dato che i benefici riguardano tutti (e solo) i contribuenti con almeno 50mila euro di reddito. Per fare un esempio: chi guadagna 10