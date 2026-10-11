il commento

L’Ue deve credere in sé stessa per fermare una nuova Yalta

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
11 ottobre 2026 • 20:09
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L’Europa conta più di quanto gli europei stessi credano. Trump ondeggia tra alzare la voce contro gli europei e sorridere a Xi Jinping, per poi fare l’opposto. Se l’Europa accetta l’idea che conta solo la forza, si condanna alla sconfitta: non può vincere contro la brutalità degli imperi 

A Yalta l’Europa era il menù, salvata solo dalla presenza britannica. Anche se molti lo pensano, oggi non è più così. L’Europa si è messa di traverso alla soluzione della guerra in Ucraina decisa ad Anchorage: mollare ai russi tutto il Donbass, anche quello non occupato. L’Europa ha bloccato e Donald Trump ancora glielo rinfaccia. L’accusa a Volodymyr Zelensky di non voler fare la pace è una critica a tutta Europa. Il tycoon, attanagliato da un istinto di dominio, non sopporta di aver ricevuto t

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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