L’Ue deve credere in sé stessa per fermare una nuova Yalta

true false

L’Europa conta più di quanto gli europei stessi credano. Trump ondeggia tra alzare la voce contro gli europei e sorridere a Xi Jinping, per poi fare l’opposto. Se l’Europa accetta l’idea che conta solo la forza, si condanna alla sconfitta: non può vincere contro la brutalità degli imperi

A Yalta l’Europa era il menù, salvata solo dalla presenza britannica. Anche se molti lo pensano, oggi non è più così. L’Europa si è messa di traverso alla soluzione della guerra in Ucraina decisa ad Anchorage: mollare ai russi tutto il Donbass, anche quello non occupato. L’Europa ha bloccato e Donald Trump ancora glielo rinfaccia. L’accusa a Volodymyr Zelensky di non voler fare la pace è una critica a tutta Europa. Il tycoon, attanagliato da un istinto di dominio, non sopporta di aver ricevuto t