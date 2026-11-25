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Il pensiero femminista ha chiamato “patriarcale” un ordine materiale e simbolico millenario, fondato sul dominio degli uomini e l’oppressione delle donne, che non resta circoscritto ai sistemi in cui vige il “diritto del padre”, ma sopravvive alle trasformazioni politiche e giuridiche. Un ordine che non resta immobile, ma muta nei secoli e nei decenni.