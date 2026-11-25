Il pensiero femminista ha chiamato “patriarcale” un ordine materiale e simbolico millenario, fondato sul dominio degli uomini e l’oppressione delle donne, che non resta circoscritto ai sistemi in cui vige il “diritto del padre”, ma sopravvive alle trasformazioni politiche e giuridiche. Un ordine che non resta immobile, ma muta nei secoli e nei decenni.
Uomini in crisi, socialmente vulnerabili, privi di riferimenti identitari, incalzati dall’avanzata delle donne: è il racconto che, con sempre più insistenza, ricorre non solo nella retorica degli “incel” o dei “manfluencer”, ma anche nei media mainstream. La narrazione richiama spesso dati reali, come i tassi crescenti di abbandono scolastico dei ragazzi, isolamento sociale, dipendenze, suicidi, comportamenti violenti o autodistruttivi. Ma ne trascura altrettanti, come quelli che mostrano che il