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Usa e Russia non sono in grado di concludere i conflitti. Europei e canadesi continuano a restare muti su Israele. E rimangono spettatori nella guerra mediorientale

I “volenterosi” dirigenti europei parlano molto di armi all’Ucraina e di riarmo come deterrente per reagire all’aggressività russa. Allo stesso tempo restano quasi muti su Israele e su ciò che accade a Gaza e in Cisgiordania e rimangono spettatori sul conflitto Stati Uniti-Iran. Tutto sembra dimostrare che le guerre delle superpotenze non scaldino i cuori europei, ad eccezione del conflitto in Ucraina che ha fatto esplodere paure antiche. Tra occidentali è cambiato qualcosa di più profondo.

La rottura dell’alleanza atlantica è avvenuta almeno in termini sentimentali, anche se non ancora formali: europei e canadesi non vogliono lasciarsi trascinare in avventure che ritengono sbagliate. Una volta non era così: solo Parigi si ribellò alla Seconda guerra del Golfo mentre tutti gli altri combatterono con Washington a occhi chiusi. Anche in Afghanistan fu utilizzata la Nato, come prima era avvenuto nel Balcani. I metodi bruschi e spicci di Trump hanno strappato il velo su qualcosa che ribolliva da tempo: le guerre americane non trovano più alcun sostegno euro-canadese. Allo stesso modo gli europei si sono ribellati alle pretese russe sull’Ucraina e non demordono.

Distrazioni

La situazione delle due superpotenze non è delle migliori. Putin non riesce a tener nascoste alla sua popolazione le difficoltà economiche ed energetiche, diretta conseguenza della guerra fallimentare che ha scatenato. Trump prova ancora ad usare il suo sistema istrionico per distrarre il suo pubblico, affermando realtà inesistenti, trionfi illusori e finti controlli di territori non americani. La verità è che nessuno ci crede più nemmeno in America: la guerra con l’Iran è un fiasco come si vedrà alle midterm.

Emerge una verità scomoda per chi segue la logica della forza: non esiste nessuna facile vittoria. Le superpotenze non sono più in grado di portare avanti conflitti di lungo periodo. Occorrerebbe una logistica che non posseggono più, come dimostrano i continui problemi delle portaerei americane o le fughe in massa di cittadini russi. Sia in Ucraina che nel Golfo la guerra è coperta e giustificata da menzogne che iniziano a incrinarsi.

C’è un’inquietudine che attanaglia i dirigenti di tutti i paesi in guerra, inclusi gli stati che in un modo o nell’altro li sostengono: come proseguire i conflitti in cui sono invischiati senza perdere la faccia. È la logica della guerra: non ammettere mai il fallimento e proseguire all’infinito. Certamente il primo coinvolto è Vladimir Putin: le critiche pubbliche in Russia non sono ammesse ma i russi mormorano o votano con i piedi. Qualcosa di simile accade in Occidente: si moltiplicano le notizie della corruzione a Kiev e l’opinione pubblica si interroga, ricordando le menzogne delle passate guerre. Restare accanto a Kiev è giusto; pensare che sia possibile una vittoria sul campo che porti a un arretramento di Mosca, sembra una pia illusione che riduce gli ucraini alla funzione di proxy.

Se le superpotenze non si possono permettere una guerra prolungata, nemmeno l’Ucraina può farlo e tanto meno l’Europa. È il problema che hanno gli Stati Uniti nel Golfo e a Hormuz. O gli israeliani a Gaza. Nel caso ucraino è evidente che riavere i territori perduti sarebbe auspicabile. La vera domanda è se sia realistico.

Prendiamo ad esempio la guerra nei Balcani della prima metà degli anni Novanta. Anche in quel caso l’idea prevalente in Europa era che i serbi si opponevano con la forza al legittimo desiderio di croati e bosniaci di diventare indipendenti. Allo stesso modo oggi i dirigenti russi non accettano l’indipendenza ucraina. Similmente ci furono massacri di civili a ripetizione, come Srebrenica (solo per fare un esempio) o il terribile e micidiale assedio di Sarajevo. Quando finalmente ci si sedette al tavolo negoziale di Dayton, la logica non fu quella di “punire” uno o più contendenti, ma di fermare innanzi tutto la guerra (in seguito il tribunale speciale per i crimini di guerra si concentrò su alcuni protagonisti del conflitto). Nella sostanza per la Bosnia il compromesso si basò su uno scambio tra tregua e accettazione di buona parte degli esiti militari sul terreno. Se la soluzione di Dayton viene considerata fragilissima, tuttavia la guerra non è più ripresa. I nazionalismi sono ancora accesi, come si è visto per i funerali di Mladic, ma c’è una prospettiva.

La variabile Hormuz

Ecco le somiglianze con l’Ucraina, anche se la dimensione degli scontri è ben diversa. Gli Stati limitrofi con Mosca temono che un giorno i russi vogliano rioccuparli ma la lezione di Dayton rimane.

Nel caso dei palestinesi la reazione europea rimane fredda anche se le popolazioni sono sempre più inclini a condividere la propaganda pro Pal. Se i sentimenti della popolazione pendono dalla parte dei palestinesi, l’assenza di leadership legittima di questi ultimi diviene un ostacolo insormontabile per la politica. Nessuno accetterebbe l’ipotesi di un coinvolgimento di Hamas in un ipotetico governo palestinese, l’Anp è troppo corrotta, altre forze sono troppo deboli per rappresentare i palestinesi. Come realizzare uno Stato senza legittima rappresentanza politica?

Infine l’Iran. Su questo punto gli europei sono irremovibili: la guerra di Trump è sbagliata e non bisogna parteciparvi anche se non c’è nessuna simpatia per il regime iraniano. Risultato: si resta a guardare. Se il mercato riuscirà a fare a meno di Hormuz lo si vedrà in futuro.

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