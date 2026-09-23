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Tra vecchio e nuovo patriarcato, la campagna elettorale della destra è sul corpo delle donne

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
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23 settembre 2026 • 20:06

In pochi giorni, tra convegni, comizi e feste di partito, i partiti della destra hanno fatto sfoggio di un intero repertorio di sessismo: dal discorso paternalista benevolo a quello ostile, da quello che cancella la realtà del patriarcato a quello che lo impugna come accusa razzista per escludere gli “altri”

Gonna lunga o minigonna? Velo integrale o nudo integrale? In pochi giorni, tra convegni, comizi e feste di partito, i partiti della destra hanno fatto sfoggio di un intero repertorio di sessismo: dal discorso paternalista benevolo a quello ostile, da quello che cancella la realtà del patriarcato a quello che lo impugna come accusa razzista per escludere gli “altri”. L’effetto è una discreta confusione sotto il cielo delle forze conservatrici e reazionarie, che allude però a future strumentalizza

Giorgia Serughetti
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Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

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