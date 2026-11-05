Il commento

Dopo il trionfo la vera sfida è l’unità del partito democratico americano

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
05 novembre 2026 • 19:34
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I dem sono pieni di correnti. Chi farà la sintesi in vista del 2028? L’establishment clinton-obamiano è finito e la democrazia americana si polarizza

È stata una grande vittoria per il partito democratico americano. Ma ora la sfida ancor più grande è l’unità. Oggi il partito dell’asinello assomiglia all’italico campo largo (si parva licet), con numerose correnti e eletti di tutti i tipi – dai socialisti ai moderati – e deve ancora trovare chi lo terrà insieme in maniera efficace. La domanda pressante è: chi sarà il candidato alle presidenziali del 2028? Ci aspettano primarie democratiche molto competitive e divisive: non è di per sé un male s

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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