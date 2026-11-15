Il vertice Putin, Trump e Xi, le superpotenze che tengono in ostaggio il pianeta

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Vladimir Putin ha confermato che giovedì 19 novembre si terrà uno storico vertice a tre con Donald Trump e Xi Jinping a Shenzhen, a margine del forum Asia-Pacifico. Trump ci sta ma Xi sembra non voler fare un favore a due leader indeboliti. E avrebbe posto delle condizioni affinché l’incontro si svolga (a cominciare dalla necessità di non parlare del conflitto russo-ucraino). Anche se sono tra loro competitive, le superpotenze si assomigliano e si fanno eco a vicenda. La prova è che il mondo sta