l’analisi

Il vertice Putin, Trump e Xi, le superpotenze che tengono in ostaggio il pianeta

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
15 novembre 2026 • 20:25
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I tre grandi rifiuti che tengono in ostaggio il pianeta 

L’Europa ha capito meglio la complessità del pluralismo globale 

Alla fine anche i tre grandi dovranno ricredersi 

Vladimir Putin ha confermato che giovedì 19 novembre si terrà uno storico vertice a tre con Donald Trump e Xi Jinping a Shenzhen, a margine del forum Asia-Pacifico. Trump ci sta ma Xi sembra non voler fare un favore a due leader indeboliti. E avrebbe posto delle condizioni affinché l’incontro si svolga (a cominciare dalla necessità di non parlare del conflitto russo-ucraino). Anche se sono tra loro competitive, le superpotenze si assomigliano e si fanno eco a vicenda. La prova è che il mondo sta

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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