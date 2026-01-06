Cifra malinconica, collaborazione stretta col premio Nobel suo connazionale, successi internazionali e poi il ritiro dopo Il cavallo di Torino. È morto il cineasta ungherese

Nato a Pécs, cresciuto a Budapest, famoso in tutto il mondo, è morto questo martedì a settant’anni dopo una lunga malattia Béla Tarr, il regista ungherese noto anche per la collaborazione e le trasposizioni cinematografiche delle opere del connazionale (e premio Nobel 2025) László Krasznahorkai, tra le quali Sátántangó (film del 1994).

La sua cifra stilistica era nota per lo sguardo disincantato e malinconico, altro tratto in comune con lo scrittore e amico Krasznahorkai. Con lui ha scritto tra gli altri Perdizione, sbarcato al festival di Berlino nel 1988.

Il film del 2011, Il cavallo di Torino, era stato premiato a Berlino con l’orso d’argento. Dopo quest’opera, Tarr ha annunciato il suo ritiro.

«Ho fatto tutto ciò che volevo», si è confidato con il settimanale ungherese HVG nel 2019.

