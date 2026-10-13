Il baule-miniera di Leopardi, la biblioteca mai scritta dell’intellettuale solitario

Si è molto parlato di Manzoni nelle scuole: io propongo la lettura obbligatoria, nel licei, dei due chili e passa di Zibaldone – non per gli studenti, naturalmente, ma per le/gli insegnanti. Molte edizioni si sono succedute; l’ultima è a cura di Franco D’Intino e Luca Maccioni (Quodlibet)