Un lavoro frutto di anni

Il baule-miniera di Leopardi, la biblioteca mai scritta dell’intellettuale solitario

Walter Sitiscrittore
13 ottobre 2026 • 07:00
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Si è molto parlato di Manzoni nelle scuole: io propongo la lettura obbligatoria, nel licei, dei due chili e passa di Zibaldone – non per gli studenti, naturalmente, ma per le/gli insegnanti. Molte edizioni si sono succedute; l’ultima è a cura di Franco D’Intino e Luca Maccioni (Quodlibet)

A marzo 1836 Leopardi scrive a Charles Lebreton, giovane allievo di Louis De Sinner, famoso filologo svizzero docente a Parigi; gli ha appena spedito i due volumi delle Opere edite a Napoli da Starita (la prima coi Canti, la seconda con metà delle Operette perché la censura borbonica aveva sospeso il progetto di opere complete). Per mettere le mani avanti e farsi con modestia un po’ di promozione (a Parigi avrebbe tanto voluto trasferirsi) scrive dunque al ragazzo che, nonostante il nome pomposo

Walter Siti
Walter Siti
Walter Sitiscrittore

Saggista, scrittore italiano e critico letterario: dopo aver pubblicato saggi su E. Montale e S. Penna (fra gli altri), è divenuto il curatore dell’opera completa di P.P. Pasolini per la collana I Meridiani di Mondadori. Scrittore di romanzi quali Scuola di nudo (1994), Un dolore normale (1999), Troppi paradisi (2006), Il contagio (2008), Autopsia dell’ossessione (2010), Resistere non serve a niente (2012, Premio Mondello 2013 e vincitore al Premio Strega 2013), Il realismo è l'impossibile (2013), Exit strategy (2014), La voce verticale - 52 liriche per un anno (2015) e Bruciare tutto (2017); nel 2018, il pamphlet Pagare o non pagare e il romanzo Bontà (2028); La natura è innocente (2020).