Nonostante le premesse che hanno fatto sperare di assistere quest’anno a una buona Biennale di Venezia, il risultato è stato piuttosto deludente. Non è che manchino bravi artisti che non sono stati sufficientemente messi in luce fino ad ora, ma nell’ansia di dimostrare che non ci sono solo ultimi della classe nelle aree geografiche considerate marginali e sin qui escluse dalle grandi manifestazioni internazionali, Adriano Pedrosa – direttore della Biennale Arte – li ha gettati nel mucchio, dove sono soffocati da artisti poco interessanti.

Se l’intento era documentativo, il vasto numero di artisti coinvolti ci lascia comunque con il dubbio che ci possa essere assai di meglio di quanto è stato messo in mostra.

Il tema

Jeffrey Gibson al padiglione USA

Il titolo di questa nuova edizione della Biennale, Stranieri ovunque/Foreigners Everywhere, mette in evidenza come ognuno di noi possa essere stato straniero almeno una volta, ma anche, e soprattutto, che c’è chi straniero lo è stato per tutta la vita, e continua ad esserlo.

È questa, per esempio, la condizione di quegli indigeni percepiti come stranieri nonostante vivano nei territori in cui sono nati e in cui hanno sempre vissuto i propri avi. Stranieri sono gli emigrati, gli espatriati e i rifugiati, ma tali possono essere considerati anche – ci dice Pedrosa – i queer, i trans e i non binari.

Facendo muovere le proprie scelte da questi presupposti, selezionando cioè gli artisti in base alla condizione di outsider vissuta rispetto al luogo in cui vive, ma anche rispetto al modo in cui si è percepiti dalla società – da qui l’attenzione rivolta all’identità sessuale – sarebbe un errore considerare quella che ha luogo nel padiglione centrale dei Giardini e nei locali dell’Arsenale una mostra a tema in senso classico.

L’identità sessuale

Contrariamente alla precedente edizione curata da Cecilia Alemani, dal titolo Il latte de Sogni, che presentava artisti il cui lavoro era tendenzialmente declinato al surreale e al surrealismo, in questo caso non è la tipologia delle opere a determinarne la scelta. Il tema del genere sessuale era presente già nella scorsa edizione, ma guardava all’universo prevalentemente femminile, di cui si rimarcava la scarsa presenza nelle grandi rassegne internazionali. Pedrosa amplia lo spettro di attenzione agli esclusi e lo estende agli artisti che traducono in una connotazione culturale il loro non essere eterosessuali.

Questi temi si sposano perfettamente con le altre problematiche che la mostra affronta, come quelle che discendono dal colonialismo o della migrazione. All’Arsenale, per esempio, Pacita Abad (Philippines, 1946-2004) espone tra l’altro un arazzo del 1994 dal titolo Haitians Waiting Art, che raffigura dei migranti dietro un filo spinato.

Estendendo la propria ricerca a paesi in cui le espressioni artistiche sono state contaminate dal modernismo affiorano qua e là opere in cui la linea di confine che separa artigianato e arte si assottiglia creando ibridi a volte interessanti – penso in particolare alla scultura tessile del 1969 di Olga De Amaral (Bogotà 1932) o all’arazzo del 1974 di Monica Correa (Bombay 1938) – altre volte ingenui, priva di tensione creativa. Non mancano le sorprese, come Candido Portinari (Brasile, 1903-1962), Chang Woosoung (Korea 1912-2005), che ha dipinto con pittura ad inchiostro quadri di forte impatto realistico, o Evelin Taochenh Wang, quarantatreenne originaria di Chengdu che vive a Rotterdam e che si appropria della pittura geometrica minimalista di Agnes Martin per trasferivi, in maniera assai contenuta, elementi che rimandano al proprio universo pittorico. Ai giardini si fa notare la sala in cui nove opere di Louis Fratino (New York 1983), pittore particolarmente interessante, sono messe a confronto con una tela di Bhupen Khakhar (Bombay 1934, Baroda 2003) e otto piccoli lavori di Filippo De Pisis. Ad accomunare i tre è il proprio essere omosessuali e, nel caso di Fratino e Khakhar, la tendenza a dare spazio a nudi maschili e scene di vita quotidiana queer. In Fratino questa scelta si spinge alla rappresentazione di scene di sesso.

Più ariosi, gli spazi dell’Arsenale, permettono l’esposizione di opere di grande formato. Ad accogliere lo spettatore all’Arsenale è una scultura di Yinka Shonibare (1962), artista britannico di origine nigeriana. Shonibere raffigura un astronauta la cui tua porta i motivi delle stoffe nigeriane. Il tema delle difficoltà di vita nella terra, che suggeriscono di trovare risorse e salvezza nello spazio, echeggia in questa Biennale, nella quale emergono tra l’altro i temi dello spreco delle risorse e del cambiamento climatico.

La tendenza riparatoria

La Biennale ha sempre mirato ad offrire una visione globale delle diverse espressioni artistiche, e questo anche grazie ai padiglioni nazionali, le cui scelte sono autonome. I commissari dei padiglioni nazionali, come spesso accade a Venezia, nel tener conto della manifestazione, hanno dato ampio spazio al tema dello straniero.

Serpeggia così tra i padiglioni internazionali una tendenza riparatoria nei confronti di chi ha subito la colonizzazione o forme di sfruttamento o di emarginazione. Il padiglione francese, per esempio, presenta un’installazione di Julien Creuzet (1986), artista franco-caraibico che vive e lavora a Montreuil, che si concentra sul tema della colonizzazione e della migrazione, ma soprattutto sulla diaspora caraibica. I temi delle migrazioni e dell’ingiustizia razziale e del cambiamento climatico sono presenti anche nel lavoro dell’artista e filmmaker britannico John Akomfrah RA, cofondatore tra l’altro del Black Audio Film Collective. Il padiglione tedesco è affidato al regista teatrale di origine turca Ersan Mondtag (1987) e all’artista di origine israeliana Yale Bartana (1970) residente a Berlino e Amsterdam.

Il più interessante

Ed ancora, sempre ai Giardini, quello americano – senza dubbio il più interessante di questa edizione – presenta Jeffrey Gibson, nativo americano del 1972 di origine Choctaw e Cherokee. Nel combinare le tradizioni dei nativi americani con forme contemporanee, Gibson dà vita a colorate e coinvolgenti composizioni che includono arazzi, perline, collage, ceramiche, abiti rituali. L’artista include tra l’altro nel suo lavoro elementi che derivano dall’opera di Alighiero Boetti e di Alessandro Mendini.

Intanto il padiglione di Israele, il paese il cui popolo più di altri ha vissuto la diaspora e la condizione di straniero, rimane chiuso.

Aprirà, secondo la dichiarazione dell’artista e del curatore, affissa all’esterno, quando sarà raggiunto un accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.

Assente la Russia, il cui padiglione ospita la Bolivia. Tra raccolte di firme per boicottare il padiglione israeliano e il passaparola perché non si visiti il padiglione della Bolivia, in quanto in territorio russo, la Biennale si prepara ad affrontare nuove polemiche.

