Luca Carboni, poeta visionario dal fisico bestiale, una volta ha detto che «Bologna non è enorme, ma sono sempre i posti più piccoli ad avere il karma più grande». È una legge di compensazione. E coinvolge tutto: la politica, la cultura, l’amore. Anche lo sport.

Con il karma doveva essere in debito il Bfc, cioè il Bologna Football Club, la squadra che sta mettendo in discussione le prevedibili aspettative del campionato di Serie A. Sembra di essere tornati indietro di trent’anni, quando il Bologna in Europa ci andava. Nella città dei compromessi, delle coop e della chiesa, lo sport ha sempre giocato un ruolo preciso: quello di tenere uniti gli opposti. Accade ovunque, stadi e palazzetti sono templi laici della modernità, ma a Bologna un po' di più. Dopo la vittoria sul Torino, il vento dell’Europa è tornato a soffiare sulle due torri. Wind of Champions. O almeno: brezza da Europa League.

Nonostante il quinto posto e una settimana da sogno, a Casteldebole nessuno lo dice. Né la dirigenza né Thiago Motta, l’allenatore-artifex di questa nuova età bolognese. Lui, al massimo, come un mantra ripete: «Penso solo alla prossima partita, è la più importante». Ma per Bologna l’aria che soffiava dal continente sta tornando.

Attraversare lo spazio degli ultimi trent’anni è come fare un giro nelle contraddizioni. Riccardo Brizzi, storico e docente all’Alma Mater, spiega che «storicamente a Bologna sono state associate varie etichette: la dotta, la grassa, la rossa. Sono un po’ sbiadite nel corso del tempo». Da sempre roccaforte del comunismo, nel 1999, per la prima volta in cinquant'anni, a Palazzo d’Accursio salì il primo sindaco di centrodestra Giorgio Guazzaloca. Alcuni la definirono «caduta del muro di Bologna».

Di rosso sbiadito si è poi parlato nel 2022 quando, nei comuni attorno alla città, il centrodestra ha avuto più voti del centrosinistra. Bologna era stata laboratorio politico di matrice accademica con l’Ulivo di Romano Prodi. Trent’anni dopo lo è stata di nuovo: prima con le Sardine, poi con il Pd e la partita per la leadership tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

Bologna si era proposta capitale della Food Valley, ma le difficoltà di Fico, che doveva essere il polo alimentare più cool d’Italia, hanno frenato le pretese. Dotta sì, ma la riscoperta è faccenda degli ultimi quindici anni.

Se l’ateneo continua a caratterizzare la città con i suoi 93.000 studenti, la fotografia recente mostra Bologna meno studentesca e più turistica. C’è una data spartiacque: ottobre 2008. Ryanair portò all’aeroporto Marconi 6 tratte. Dieci anni dopo le destinazioni della compagnia irlandese erano già salite a 41. Poi l’Alta Velocità con il primo freccia Mi-Bo. L’effetto sul turismo è stato incredibile.

Il nuovo volto turistico

Bologna Welcome ha calcolato che nel 2022 i visitatori in città hanno raggiunto quota 2.068.848 e i pernottamenti sono stati 4.591.313. Più che nel periodo pre Covid. Le trasformazioni, spiega Brizzi, sono tre. La prima ha «effetti sul tessuto residenziale ed è dettata da piattaforme come Airbnb, che allontanano i residenti dal centro e snaturano l’identità». Poi c’è «un elemento di rottura: le difficoltà crescenti degli studenti di trovare alloggi, così che a volte restano a distanza o fanno pendolarismi eccessivi».

Infine c’è «un impoverimento del tessuto commerciale tradizionale e un’omogenizzazione turistica». In pratica: taglieri, taglieri ovunque. Tant’è che qualcuno ha ribattezzato l’area del centro “Taglieristan”. Eppure, aggiunge Brizzi, «non tutto è negativo». Negli ultimi anni l’interesse storico per i musei e per la cultura in generale è tornato a crescere. La mostra del 2014 a Palazzo Fava dell’opera di Vermeer, La ragazza con l’orecchino di perla, è stata la più frequentata a livello nazionale.

Gli anni sono passati, nel frattempo la storia si è fatta memoria, e per molti è diventata nostalgia. La Bologna del Jack Frusciante di Enrico Brizzi, manifesto giovanile che usciva nel 1994, si è poi evoluta nella Vespa e nei colli bolognesi di Cesare Cremonini (Squérez?, album del 1999) e poi ancora nei cicchetti a pochi euro da Ken.

Il laboratorio musicale che ha saputo sfornare la qualunque – da Carboni a Bersani, a Vasco, ai Pooh, a Mingardi, agli Skiantos – ha perso uno dei suoi simboli nel 2012: Lucio Dalla, e niente è stato più come prima. C’erano i fumetti (da Bonvi a Pazienza), lo sperimentalismo. Ma la cultura, in qualche modo, «si è normalizzata», spiega Claudio Marra, filosofo, teorico, studioso e per anni docente di fotografia al Dams. Eh già, il Dams. Nato qui, sotto i portici. Luogo del meraviglioso per chi lo ha frequentato, meno per chi lo ha solo giudicato.

«Eravamo gli unici che offrivamo questo prodotto. È stato così fino agli anni Novanta. Una situazione che ci ha favorito come polo di attrazione culturale per chi voleva studiare queste materie. E poi c’era una sinergia stupenda tra università e città. Oggi questa centralità si è un po’ persa». Però c’è la Cineteca.

Gian Luca Farinelli è un uomo solo al comando, con i meriti di far scintillare Bologna con le star e i registi del grande cinema internazionale e il restauro di capolavori. Wes Anderson, venuto in città per inaugurare il cinema Modernissimo, ha detto che «la Cineteca di Bologna per me è come il Louvre e come il Prado».

Parla coi muri

Nessun’altra città parla come Bologna. E quando non lo fanno le istituzioni, con i gesti e le iniziative, a farlo sono i giovani. Sui muri. L’agosto scorso sono stati stanziati 2 milioni di euro dal comune per eliminare graffiti e scritte. Ma far tacere questo spazio è impossibile.

D’altra parte, lo spazio per chi ha meno diritti Bologna lo ha sempre trovato. Nel 2016 si è celebrata qui la prima unione civile. E poi le innovazioni: a gennaio Bologna rallenta, diventa Città 30 grazie al sindaco Matteo Lepore.

Intanto la Garisenda, uno dei simboli cittadini, pende sempre di più, le oscillazioni anomale hanno fatto scattare l’allarme. La paura è che crolli. Immaginare Bologna senza una delle torri è un incubo. In mezzo a queste metamorfosi, a questi cambiamenti, lo sport ha giocato un ruolo non secondario.

Ha vissuto glorie e splendori, trovando il modo di conciliare gli opposti. Tutto è stato possibile, a Bologna. Persino che un uomo nato a due passi dalla città divenisse il simbolo dello sci italiano e il primo personaggio globale di uno sport tradizionalmente riservato ai montanari: Alberto Tomba.

Basket City

Bologna, che è stata (e in qualche modo tornata) Basket City, con la Virtus e la Fortitudo regine della pallacanestro italiana negli anni Novanta. La Virtus di Massimo Zanetti è tornata a vincere in Italia, e adesso va alla grande pure in Eurolega. Bologna la rossa, che ha sempre avuto un trasporto inspiegabile per le passioni americane: non solo il basket, anche il football, l’ultimate frisbee, il baseball, il jazz. Bologna che metteva a nuovo i campioni un po’ acciaccati: Roberto Baggio, Beppe Signori, Marco Di Vaio. Nel 2014 una delle prime gestioni straniere della Serie A è nata qui, nel solito laboratorio.

Joey Saputo, imprenditore italo-canadese, è diventato azionista di maggioranza, poi proprietario. Negli ultimi 10 anni ha investito più di 200 milioni. Ma ci è voluto un po’ per assestare le cose. E, guarda caso, adesso che ha finalmente deciso di trasferirsi qui per un anno, dal Canada, la squadra va alla grande. Altro che sogno americano, questo parla bolognese.

