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Davide “Boosta” Dileo è cofondatore e tastierista dei Subsonica, compositore, autore, produttore. « Negli anni ha attraversato diversi linguaggi, dall’elettronica al pianoforte, dal cinema alla scrittura, continuando a cercare nuovi modi di ascoltare e di raccontare il suono». Con il suo incontro si è chiusa la prima giornata di L’Italia di Domani

Davide “Boosta” Dileo è cofondatore e tastierista dei Subsonica, compositore, autore, produttore. «Negli anni ha attraversato diversi linguaggi, dall’elettronica al pianoforte, dal cinema alla scrittura, continuando a cercare nuovi modi di ascoltare e di raccontare il suono». Così la giornalista Emanuela Del Frate ha introdotto l’ultimo prestigioso ospite della prima giornata de L’Italia di Domani. Il suo ultimo lavoro solista si intitola Pianorama. Lui lo descrive come «un oggetto caleidoscopico in cui metti l’occhio e vedi la rifrazione di mille cose che ti possono succedere». Un paesaggio in continuo cambiamento, in cui la focale si sposta da una melodia a un rumore, da un dettaglio a uno spazio più ampio. È anche, dice, uno dei lavori più onesti che abbia fatto: «Non ho fatto uno spettacolo di droni: ho acceso un falò sulla spiaggia». Dentro ci sono l’imperfezione, la sorpresa, il silenzio, ma soprattutto l’idea che la musica non debba spiegare tutto.

Il sogno non muore, si fa silenzio

Nasce da una famiglia «piccolo borghese, a 6 anni chiesi di suonare il pianoforte e l’arte mi ha regalato il mio gradino sulla scala mobile sociale». Fa musica da tantissimi anni, ma lo fa sognare ancora: «Più vado avanti nell'età più la musica diventa importante. La cultura è l’idea di sogno che ci muove». Ora il sogno rimane, «ma continua anche l’urgenza. Riesco ancora ad eccitarmi a raccontare quello che vedo con strumenti differenti». Descrive il suo Pianorama come un viaggio e vorrebbe che fosse «la colonna sonora del nostro silenzio. A me piace che nello stesso concerto - un rito laico e splendido - si possa portare all’interno di sé viaggi completamente diversi». Un viaggio che ha molto a che fare con il silenzio: «Le nostre città hanno un rumore di fondo altissimo. Il silenzio è il recinto enorme all’interno del quale si muove tutto: possiamo ascoltare noi stessi e il prossimo». Ma ricorda che è anche grammatica: «Musicalmente le grandi melodie sono intervallate da un numero preciso di silenzi». Il suono e il modo in cui viene prodotto, continua ad avere un ruolo importante.

Tra analogico e digitale

Del Frate ricorda che il progetto dei Subsonica iniziò nel momento in cui ci fu la transizione dall’analogico al digitale, dove furono tra i primi a sperimentare nuovi suoni. Ed ora? «Nella musica le grandi tecnologie non sono rivoluzionarie. Evolvono, ma il seme di quella tecnologia è lontanissimo». Boosta, però, non è spaventato dalla tecnologia: «Io voglio essere ottimista e vederla come opportunità. Vivendo un presente e avendo un futuro, non possiamo non avere speranza che rimanga nelle mani dell’uomo, nel mondo artistico».

«Finché c’è l’umanità ci sarà la musica»

Ma la musica può ancora avere un ruolo nelle rivoluzioni? «Credo ci sia predilezione per la musica come intrattenimento, ma continuo a non credere che possa fare le rivoluzioni come nel ‘900. Mi piacerebbe che la musica fosse considerata fondamentale, come il cibo». Fondamentale perché dona benessere, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale: «Il complimento più bello che ricevo a teatro, dopo aver suonato, è quando le persone arrivano e mi dicono: non ho capito quello che hai fatto, ma grazie perché mi sono tornati in mente dei ricordi. La musica apre porte, dentro di noi fa le rivoluzioni e continua a rimanere fondamentale».

Musica elettronica per l’infanzia

Se il rapporto con la musica è così viscerale e salvifico, che ruolo potrebbe avere la proposta che si sta discutendo alla Camera, per introdurre in via sperimentale l’educazione musicale come materia curricolare, dal nido fino alle superiori? «Mi viene il prurito. Come si studia adesso, non va bene: è tutto improntato sulla tecnica». L'ora di musica dovrebbe essere «l’ora in cui insegnanti e studenti si mettono in ascolto attraverso la musica». Boosta ha un sogno: vorrebbe aprire una scuola di musica elettronica per l’infanzia, «per regalare un tempo in più d’ascolto alla persona che abbiamo davanti». La musica elettronica, per definizione, «rimuove un grandissimo ostacolo che è quello della tecnica: nella scuola di oggi studiamo la tecnica ed escludiamo determinati tipi di persone», che invece potrebbero essere coinvolte da questo tipo di approccio.

«La cura è fatta di ascolto»

Arriviamo poi al tema dell’impegno sociale, che lo muove da sempre, ma ora con una nuova sensibilità da padre. Vive nei panni dei giovani, e sa che la paura è concreta: «Torino è stata il laboratorio di quello che sta accadendo ovunque, attraverso la militarizzazione della città e poi arrivando ai decreti sicurezza». Ma serve cura nelle cose, «e la cura è fatta di ascolto». È «molto preoccupato» per il clima che si respira nel paese e nelle piazze, ma è al contempo contento, «perché c’è anche un risveglio sociale. Siamo in tanti a scendere in piazza per raccontare le urgenze e le emergenze che vediamo. Prima di essere musicisti siamo cittadini di questa Repubblica e la responsabilità è un valore».









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