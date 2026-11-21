Bello ma non bonazzo, elegante ma non moscio, virile ma non macho. È comunque un bel s alto da Daniel Craig, che dava l’idea di poter rompere delle noci con le natiche, da Pierce Brosnan e dal suo petto villoso e dalla virilità d’altri tempi di tutti quelli che lo hanno preceduto. Chissà se lo 007 è pronto ad aggiungere un paio di livelli di complessità oltre la gnocca e i martini

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Che settimana per i maschi! Spionaggio, corna, macchine tamarre. Sono stati giorni intensi per i produttori di testosterone che tra la scelta del nuovo James Bond, il caso Nvidia e l’uscita di GTA VI sono stati molto impegnati a fare i conti con i propri fantasmi. Di James Bond non me ne è mai fregato assolutamente nulla e credo che il mio disinteresse sia consustanziale al progetto originario: spia alcolizzata a cui piace la gnocca viaggia per il mondo con automobile accessoriata non è un pitch