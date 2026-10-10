Cultura

Carlo Magno raccontato da Notkero: il medioevo non è stato solo buio

Giovanni Maria Vianstorico
10 ottobre 2026 • 18:38
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Louis-Félix Amiel - Charlemagne empereur d'Occident (1837 o 1839)
Louis-Félix Amiel - Charlemagne empereur d'Occident (1837 o 1839)
Louis-Félix Amiel - Charlemagne empereur d'Occident (1837 o 1839)

L’edizione dei Gesta Karoli di Notkero, promossa dalla Sismel (Società internazionale per lo studio del medioevo latino), è l’ennesima conferma di quanto sia infondato lo stereotipo del medioevo sinonimo di secoli bui.

È una vera scoperta la divertente biografia di Carlo Magno scritta dal monaco Notkero Balbulo («balbuziente») intorno all’anno 885. Mezzo secolo dopo quella più famosa di Eginardo che è ispirata al modello della Vita dei Cesari di Svetonio, i Gesta Karoli di Notkero la completano con decine di episodi esemplari: spesso scenette godibilissime, come quella irresistibile su cui s’interrompe l’opera. L’episodio esalta la generosità del sovrano, che si faceva il bagno tutti i sabati, «non per necessi

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví