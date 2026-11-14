La classifica dei libri

Carrisi, Carofiglio e D’Avenia: una top ten tinta di giallo

Beppe Cottafavieditor
14 novembre 2026 • 16:29
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In fondo, tra un cadavere nei boschi, una filosofa che si confessa, un canto funebre e un graffito liceale, in classifica vince sempre chi sa raccontare il mistero dell’animo umano

L’autunno editoriale continua a tingersi di giallo. Nella top ten dei libri più venduti cinque titoli su dieci appartengono al genere, a conferma che l’omicidio seriale resta l’unico vero antidoto contro il calo delle tirature. E domina il giallo italiano con la nazionale degli autori più amati, da Gianrico Carofiglio (al secondo posto con La confessione di Elsa, Einaudi) fino a Maurizio de Giovanni (al quinto con Il Bufalo e  Sam marzano, Rizzoli), manca soltanto il Manzini di Schiavone. La c

Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavieditor

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 