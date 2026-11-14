Carrisi, Carofiglio e D’Avenia: una top ten tinta di giallo

In fondo, tra un cadavere nei boschi, una filosofa che si confessa, un canto funebre e un graffito liceale, in classifica vince sempre chi sa raccontare il mistero dell’animo umano
L’autunno editoriale continua a tingersi di giallo. Nella top ten dei libri più venduti cinque titoli su dieci appartengono al genere, a conferma che l’omicidio seriale resta l’unico vero antidoto contro il calo delle tirature. E domina il giallo italiano con la nazionale degli autori più amati, da Gianrico Carofiglio (al secondo posto con La confessione di Elsa, Einaudi) fino a Maurizio de Giovanni (al quinto con Il Bufalo e Sam marzano, Rizzoli), manca soltanto il Manzini di Schiavone. La c